Экономика

Рост ВВП РФ в первом полугодии замедлился до 0,3%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Российский ВВП в первом полугодии вырос на 0,3%...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Рост российского ВВП продолжает замедляться: по итогам первого полугодия экономика прибавила только 0,3% в годовом выражении. В июне показатель, по оценке Минэкономики, составил 1,1%.

Слабая динамика сохраняется прежде всего в добыче и нефтепереработке. Розничная торговля и платные услуги, которые ранее росли, перестали расти.

На этом фоне крупнейшие банки ухудшили прогнозы роста экономики на текущий год. ЦБ ждет увеличения ВВП на 0–1%, «Сбер» — на 0–0,5%, Альфа-банк — на 0,1%.

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