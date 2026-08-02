Рост ВВП РФ в первом полугодии замедлился до 0,3%
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Рост российского ВВП продолжает замедляться: по итогам первого полугодия экономика прибавила только 0,3% в годовом выражении. В июне показатель, по оценке Минэкономики, составил 1,1%.
Слабая динамика сохраняется прежде всего в добыче и нефтепереработке. Розничная торговля и платные услуги, которые ранее росли, перестали расти.
На этом фоне крупнейшие банки ухудшили прогнозы роста экономики на текущий год. ЦБ ждет увеличения ВВП на 0–1%, «Сбер» — на 0–0,5%, Альфа-банк — на 0,1%.
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