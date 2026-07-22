Технологии

Четверть российских компаний боятся сбоев при переходе на отечественное ПО

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Исследование показало, что четверть российских ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Переход на российское инфраструктурное ПО тормозят риски остановки бизнес-процессов и сложности интеграции. К такому выводу пришли авторы исследования «Российский рынок инфраструктурного ПО глазами IT-директоров», проведенного Ассоциацией менеджеров. В опросе участвовали 158 руководителей IT-направлений из финансового сектора, ритейла, промышленности и других отраслей.

Для 26% компаний главным барьером стал риск сбоя в работе и отсутствие совместимости с уже используемыми системами. Еще 22,3% респондентов указали на нехватку специалистов, способных внедрять и сопровождать такие решения. Высокая стоимость миграции беспокоит 19,9% опрошенных, а непрозрачность отечественных продуктов — 6,3%.

При выборе вендора IT-директора в первую очередь обращают внимание на качество техподдержки (20,6%), надежность (19,5%) и простоту интеграции (18,4%). Также важны уникальность разработок (14,6%), прозрачность условий (13,8%) и понимание специфики бизнеса (13%).

Лидером среди разработчиков ПО УДИ стал «Базис» — 85,7% опрошенных дали ему хотя бы одну положительную характеристику. Компанию чаще всего связывали с активностью в IT-сообществе (31,1%) и развитием отечественных решений (30,2%). «Киберпротект» отметили за вклад в импортозамещение (21,2%), а «Флант» — за опыт работы с крупным бизнесом (21,5%).

Инвестиционная активность остается умеренно позитивной: 31,8% компаний увеличили IT-бюджеты на 2026 год до 20%, а 20,6% — более чем на 20%. Исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев подчеркнул, что главные риски связаны не с самим переходом, а с тем, насколько безболезненно новое ПО встроится в существующую инфраструктуру.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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