Жара до +31 градуса и дожди: погода в Татарстане в среду

В среду, 22 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью обойдется без существенных осадков, а вот днем в отдельных районах возможен кратковременный дождь. Ветер ночью будет слабым, 2–7 м/с, днем сменится на юго-восточный и усилится до 4–9 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Температура ночью опустится до +14…+19 градусов, днем воздух прогреется до +26…+31 градуса. Гидрометцентр Татарстана предупреждает: третья декада июля будет заметно жарче обычного. Климатическая норма для периода с 21 по 30 июля составляет +20,3 градуса, но в этом году средняя температура достигнет +24,3 градуса. В Казани отклонение примерно такое же — вместо привычных +20,9 градуса столбик термометра в среднем остановится на отметке +24,9 градуса.

Так что готовьтесь к настоящему летнему пеклу. Дожди, если и будут, то короткие и не спасут от жары.