Новости Татарстана

Жара до +31 градуса и дожди: погода в Татарстане в среду

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Прогноз погоды в Татарстане на среду, 22 июля: ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В среду, 22 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью обойдется без существенных осадков, а вот днем в отдельных районах возможен кратковременный дождь. Ветер ночью будет слабым, 2–7 м/с, днем сменится на юго-восточный и усилится до 4–9 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Температура ночью опустится до +14…+19 градусов, днем воздух прогреется до +26…+31 градуса. Гидрометцентр Татарстана предупреждает: третья декада июля будет заметно жарче обычного. Климатическая норма для периода с 21 по 30 июля составляет +20,3 градуса, но в этом году средняя температура достигнет +24,3 градуса. В Казани отклонение примерно такое же — вместо привычных +20,9 градуса столбик термометра в среднем остановится на отметке +24,9 градуса.

Так что готовьтесь к настоящему летнему пеклу. Дожди, если и будут, то короткие и не спасут от жары.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»

Интересное в Казани

день назад

«Он говорит, что может бросить сам»: психиатр-нарколог из Казани объяснил, когда обещания становятся частью зависимости

обработка квартир от плесени

Технологии

18 часов назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Интересное в Казани

2 дня назад

«Я устал учить новичков, которые уходят через неделю»: как казанская IT-компания создала AI-платформу для сохранения знаний на производстве

изготовление фигур из пенопласта в Екатеринбурге

Польза

день назад

Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно

Кулинария

день назад

Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями

Технологии

19 часов назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

Технологии

14 часов назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Технологии

7 часов назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных
Криминал
минуту назад

Мошенники придумали новую схему с «безопасным счетом»

Прокуратура РТ предупредила о новой схеме мошен...

Новости Казани

35 минут назад

В Казани простились с Артуром Николаевым

Интересное в Казани

день назад

Очереди на АЗС летом 2026: как в Казани выбирают автомобиль, чтобы не переживать за каждый километр

Технологии

час назад

Генетики расшифровали ДНК девяти древних саков

Технологии

час назад

Переписки пользователей с чат-ботом DeepSeek оказались в открытом доступе
Глава комитета по наследию допустил открытие ба...
Новости Казани
час назад

Глава комитета по наследию допустил открытие башни Сююмбике для туристов

Новости Казани

час назад

Жительница Казани выиграла 2 млн рублей в лотерею

Технологии

час назад

Хакеры прячут серверы в блокчейне биткоина

Кулинария

2 часа назад

Кабачки больше не жарят: духовка спасает урожай от масла
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
5 дней назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии