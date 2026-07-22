Mail и Периодика: для казанцев фото с семьей - самые ценные кадры из путешествий

Жители Казани считают самыми ценными кадрами из путешествий фотографии с семьёй. Облако Mail вместе с Новости Mail и сервисом печати семейных фотокниг «Периодика» выяснили, какие поездки казанцы чаще всего называют памятными и как сохраняют воспоминания о них. Об этом сообщают пресс-служба Почты Mail.

Самыми значимыми путешествиями для участников опроса стали первые семейные зарубежные поездки. Такой вариант выбрали 30% респондентов. Чтобы сохранить воспоминания, 40% опрошенных сразу загружают фотографии и видеозаписи в облачное хранилище, а 24% отбирают лучшие снимки для печати.

Среди самых ярких событий в жизни жители Казани также назвали первое путешествие на море. Его отметили 21% участников исследования. Ещё 20% считают особенно важными поездки, связанные со свадьбой, а 18% — с рождением детей. Первое совместное романтическое путешествие или медовый месяц выделили 11% опрошенных.

Главной ценностью таких поездок остаются воспоминания о времени, проведённом с близкими. Для 30% респондентов наиболее важны фотографии, на которых запечатлена вся семья. Спонтанные эмоциональные кадры ценят 21% участников опроса, снимки детей во время путешествий — 20%. Ещё 17% дорожат фотографиями достопримечательностей и знаковых мест, а 12% — кадрами с несколькими поколениями семьи.

Помимо облачных хранилищ и смартфонов, которыми пользуются 29% опрошенных, жители Казани сохраняют фото и видеозаписи из поездок на компьютерах. Такой способ выбрали 26% респондентов. Печатные фотоальбомы используют 24%, а внешние диски и накопители — 21%.

Путешествия дарят одни из самых ярких воспоминаний, поэтому пользователям важно не только сохранить их, но и иметь возможность возвращаться к ценным моментам спустя годы. Мы видим, что сегодня люди все чаще сочетают цифровые и печатные форматы хранения –– при этом один дополняет другой. Облачное хранилище помогает бережно сохранить весь архив путешествий без ограничений и делиться воспоминаниями с близкими, а фотокниги позволяют выделить самые дорогие сердцу кадры и превратить их в личную историю. Вместе эти форматы помогают не только сохранить важные моменты, но и заново переживать связанные с ними эмоции, –– говорит руководитель продуктового направления Облако Mail Виктор Петрищев.

Способ хранения воспоминаний зависит от возраста пользователей. Облачные сервисы особенно востребованы среди людей от 25 до 44 лет: их выбрали 29% представителей этой группы. При этом печатные альбомы становятся заметным направлением среди молодёжи. Среди участников от 12 до 24 лет такой формат используют 27%.

Треть всех опрошенных хранит важные кадры сразу в двух вариантах — цифровом и печатном.