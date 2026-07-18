Ипотечные каникулы: до 75 тыс. семей в Петербурге смогут взять паузу

До 75 тысяч петербургских семей с детьми смогут попросить банки об ипотечных каникулах. С 1 сентября вступают в силу поправки в закон «О потребительском кредите», которые позволяют заёмщикам, у которых родился второй или последующий ребёнок, взять паузу в выплатах до полутора лет. Первые полгода можно не платить вообще, а с седьмого месяца банк начнёт начислять проценты — их придётся погасить после окончания льготного периода. Новые условия касаются кредитов, оформленных до осени 2026 года. Эксперты предупреждают: это не списание долга, а перенос платежей на будущее. По данным ЦБ, с января 2024 года по март 2026-го банки одобряли лишь каждое шестое заявление на каникулы. Для семей с детьми требование подтверждать снижение доходов отменили, но сохранили условие: жильё должно быть единственным. Потенциальное число желающих может превысить количество выданных ипотек — ежегодно в Петербурге рождается около 50 тысяч детей, из них под новые условия подходят порядка 65%. За пять месяцев 2026 года в городе оформили 17,4 тысячи ипотек, а за 2024-й — рекордные 53,8 тысячи. Если все молодые родители за последние 2,5 года обратятся в банки, их число может достичь 75 тысяч. Законодатели рассчитывают сократить риск дефолтов: на начало июня петербуржцы накопили просроченной ипотеки на 11,4 млрд рублей — за год сумма выросла в 1,8 раза. Впрочем, доля неплатежей пока невелика — 0,9% от общей задолженности. Эксперты отмечают: банки учтут отсрочки в стоимости будущих продуктов, а заёмщикам стоит помнить, что проценты никуда не денутся.