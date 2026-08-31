Ильсур Метшин: «Казани нужны пляжи с чистой водой – пора поднимать эту планку»

Только два из пяти муниципальных пляжей Казани — озеро Большое Лебяжье и озеро Комсомольское — в этом сезоне полностью соответствовали санитарным нормам. Остальные подвели требования к инфраструктуре: туалеты, душевые, канализация. Мэр Ильсур Метшин на деловом понедельнике заявил: город на воде должен поднимать планку и делать пляжи с чистой водой.

Купальный сезон в столице Татарстана длился три месяца. За это время спасатели вытащили из воды 20 человек, включая троих детей. Утонули девять — все в несанкционированных местах, в основном вечером и в нетрезвом виде. «Нужно отдать должное профессионализму наших спасателей», — отметил градоначальник.

Помимо пляжной темы, Метшин подвел итоги Дня республики: праздничные площадки в выходные посетили более 600 тысяч человек. А трансляции «Новой волны» побили рейтинги — концерт в честь Раймонда Паулса на канале «Россия» посмотрели с рейтингом 19,1. «Это очередная реклама нашего города», — подчеркнул мэр.

Еще одна важная новость — с 1 сентября бизнесу начнут субсидировать пункты сбора вторсырья. До миллиона рублей на один пункт, но не более 70% затрат. Заявки принимают до 15 ноября. А в школах обновили меню: добавятся 12 новых блюд, включая гуляш по-венгерски и рыбу по-татарски.