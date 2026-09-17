Технологии

Моддеры запустили DLSS 5 в браузере в обход инструментов NVIDIA

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Энтузиасты смогли задействовать технологию масштабирования DLSS 5 в браузерной среде. Официальные инструменты NVIDIA для этого не предназначены, поэтому результат стал неожиданным для сообщества.

Моддеры адаптировали решение под веб, обойдя архитектурные ограничения. Streamline SDK и интерфейс NGX рассчитаны только на нативные приложения с поддержкой DirectX и Vulkan.

О запуске сообщает VK Play, на материал также указывает издание «Наша Газета Крым». В NVIDIA разработку пока не комментировали; подробности технической реализации не раскрываются.

Сейчас технология работает в тестовом режиме, и её стабильность в браузере остаётся под вопросом. Появится ли официальная поддержка веб-среды в будущем или это останется инициативой моддерского сообщества, неизвестно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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