Моддеры запустили DLSS 5 в браузере в обход инструментов NVIDIA
Энтузиасты смогли задействовать технологию масштабирования DLSS 5 в браузерной среде. Официальные инструменты NVIDIA для этого не предназначены, поэтому результат стал неожиданным для сообщества.
Моддеры адаптировали решение под веб, обойдя архитектурные ограничения. Streamline SDK и интерфейс NGX рассчитаны только на нативные приложения с поддержкой DirectX и Vulkan.
О запуске сообщает VK Play, на материал также указывает издание «Наша Газета Крым». В NVIDIA разработку пока не комментировали; подробности технической реализации не раскрываются.
Сейчас технология работает в тестовом режиме, и её стабильность в браузере остаётся под вопросом. Появится ли официальная поддержка веб-среды в будущем или это останется инициативой моддерского сообщества, неизвестно.
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