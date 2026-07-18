Технологии

Робособаку превратили в инвалидное кресло-вездеход

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Казанские инженеры переделали робособаку в крес...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Казанские инженеры переделали робособаку в кресло-вездеход для людей с ограниченными возможностями. Разработка позволяет передвигаться по бездорожью, лестницам и другим сложным поверхностям. Устройство оснащено системой стабилизации и пультом управления. Прототип уже протестировали на нескольких маршрутах. Создатели планируют доработать модель и запустить в серийное производство.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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