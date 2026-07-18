Робособаку превратили в инвалидное кресло-вездеход

Казанские инженеры переделали робособаку в кресло-вездеход для людей с ограниченными возможностями. Разработка позволяет передвигаться по бездорожью, лестницам и другим сложным поверхностям. Устройство оснащено системой стабилизации и пультом управления. Прототип уже протестировали на нескольких маршрутах. Создатели планируют доработать модель и запустить в серийное производство.