Экономика

Еврейской автономии выделили 1,1 млрд на поддержку ЖКХ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Правительство выделило 1,1 млрд рублей Еврейско...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Правительство направило более 1,1 миллиарда рублей из резервного фонда Еврейской автономной области на поддержку предприятий ЖКХ. Соответствующее распоряжение уже подписано. Деньги получат более 30 организаций. Это должно обеспечить устойчивую работу местных компаний и ресурсоснабжающих организаций. Средства помогут своевременно подготовить инженерную и сетевую инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. За счет федерального финансирования пополнят запасы мазута и угля для котельных во всех населенных пунктах региона. Таким образом власти рассчитывают избежать сбоев в отопительном сезоне.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Польза

день назад

Прожила 117 счастливых лет, отказавшись от зелени: одно блюдо оставалось в ее меню всегда

Новости Казани

день назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии

разбился ртутный градусник в квартире что делать первые действия

Кулинария

17 часов назад

Вся семья просит готовить кабачки только так: секрет оказался удивительно простым

Польза

день назад

Морковь начнёт расти как на дрожжах: простой июльский раствор преобразит грядки

аренда шлема виртуальной реальности в Москве

Кулинария

23 часа назад

Огурцы будут хрустеть до самой зимы: простой рецепт засолки без лишних хлопот

Кулинария

6 часов назад

Старинный рецепт маринованных помидоров от прабабушки: за столом равнодушных точно не останется

Новости России

день назад

Осень готовит невиданный сюрприз: синоптики рассказали, какой она может стать впервые за 250 лет

Не у нас

день назад

В Госдуме рассказали о новых правилах диспансеризации
Новости Татарстана
37 минут назад

В 79 сёлах Татарстана проведут скоростной интернет

До конца 2026 года скоростной интернет появится...

Новости Казани

14 минут назад

В Казани умерла стоматолог Людмила Клиновская

Технологии

час назад

Apple начала переговоры с Минюстом США об урегулировании антимонопольного иска

Технологии

2 часа назад

Google Vids научился создавать видео с цифровыми аватарами пользователей

Новости Татарстана

3 часа назад

Жительница Лениногорска получила ожоги 50% тела при жарке мяса с коньяком
Капремонт в Татарстане выполнен на 53%
Новости Татарстана
час назад

Капремонт в Татарстане выполнен на 53%

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане создан штаб по контролю за топливом

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане до +22 градусов, местами грозы

Технологии

8 часов назад

В России напомнили о важности RuStore после удаления VK и MAX из Google Play
Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин
Гид по Казани
4 дня назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин