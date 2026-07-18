Еврейской автономии выделили 1,1 млрд на поддержку ЖКХ

Правительство направило более 1,1 миллиарда рублей из резервного фонда Еврейской автономной области на поддержку предприятий ЖКХ. Соответствующее распоряжение уже подписано. Деньги получат более 30 организаций. Это должно обеспечить устойчивую работу местных компаний и ресурсоснабжающих организаций. Средства помогут своевременно подготовить инженерную и сетевую инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. За счет федерального финансирования пополнят запасы мазута и угля для котельных во всех населенных пунктах региона. Таким образом власти рассчитывают избежать сбоев в отопительном сезоне.