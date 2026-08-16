Репейник подсказал инженеру идею застежки-липучки

Застежка-липучка появилась благодаря обычному репейнику. В 1941 году швейцарский инженер Жорж де Местраль после охоты обнаружил на одежде и шерсти собаки колючие плоды и рассмотрел их под микроскопом: они были покрыты сотнями упругих крючков, которые цеплялись за петли ткани. Так у него возникла идея застежки из двух поверхностей — с крючками и петлями.

Довести задумку до ума было непросто. Де Местраль экспериментировал с ткачами во Франции, пока не нашел подходящий материал — нейлон. После термической обработки синтетические нити сохраняли форму крючков. В 1951 году инженер подал заявку на патент в Швейцарии, а в США получил патент № 2 717 437 на «ткань бархатного типа и способ ее производства». Название Velcro сложилось из французских слов velours («бархат») и crochet («крючок»).

Для производства изобретатель основал компанию Velcro S.A. и продавал лицензии. Сначала индустрия отнеслась к новинке настороженно, но ситуацию изменила космическая программа. Вопреки популярному мифу, липучку не придумали в NASA — зато ее использовали на борту Apollo 11 во время высадки на Луну в 1969 году. Швейцарское патентное ведомство называет эту миссию важным моментом коммерческого прорыва технологии.

Позже застежку стали применять в одежде, обуви, авиации и медицине, а сейчас выпускают и варианты из пластика и металла. Сам де Местраль продолжал изобретать: среди его патентов — гигрометр, устройство для очистки спаржи и конструкция бигуди. Он умер в 1990 году, а в 1999-м его посмертно включили в Национальный зал славы изобретателей США.