Redmi 17 4G получит батарею на 7500 мА·ч — почти 74 часа работы

Бюджетный смартфон Redmi 17 4G появился в европейской базе сертификации EPREL. Главная особенность новинки — аккумулятор емкостью 7500 мА·ч. Этого заряда хватит почти на 74 часа работы, сообщает Ferra.

Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Корпус защищен от пыли и брызг по стандарту IP64. Экран диагональю 6,9 дюйма получил частоту обновления 120 Гц и разрешение 1600×720 пикселей. Габариты смартфона — 170×78×8,8 мм, вес — 232 г.

По данным СМИ, в основе Redmi 17 4G будет процессор MediaTek Helio G91 Ultra. Смартфон работает на HyperOS 3.0 на базе Android 16. Объем оперативной памяти — от 4 до 6 ГБ, встроенной — от 128 до 256 ГБ. Основная камера на 50 мегапикселей, фронтальная — на 8 мегапикселей.