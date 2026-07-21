Технологии

Redmi 17 4G получит батарею на 7500 мА·ч — почти 74 часа работы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Бюджетный смартфон Redmi 17 4G появился в европейской базе сертификации EPREL. Главная особенность новинки — аккумулятор емкостью 7500 мА·ч. Этого заряда хватит почти на 74 часа работы, сообщает Ferra.

Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Корпус защищен от пыли и брызг по стандарту IP64. Экран диагональю 6,9 дюйма получил частоту обновления 120 Гц и разрешение 1600×720 пикселей. Габариты смартфона — 170×78×8,8 мм, вес — 232 г.

По данным СМИ, в основе Redmi 17 4G будет процессор MediaTek Helio G91 Ultra. Смартфон работает на HyperOS 3.0 на базе Android 16. Объем оперативной памяти — от 4 до 6 ГБ, встроенной — от 128 до 256 ГБ. Основная камера на 50 мегапикселей, фронтальная — на 8 мегапикселей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»

Интересное в Казани

день назад

«Пробки и +30 за бортом»: рассказываем, как в Казани спасаются от жары за рулём этим летом

служба травить клопов в квартире

Технологии

18 часов назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Интересное в Казани

2 дня назад

«Ещё одна ставка всё исправит»: рассказываем, как зависимость от онлайн-казино разрушила жизнь казанца

корпусная мебель на заказ в Казани

Польза

день назад

Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно

Кулинария

день назад

Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями

Технологии

20 часов назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

Технологии

14 часов назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Технологии

7 часов назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных
Криминал
7 минут назад

Мошенники придумали новую схему с «безопасным счетом»

Прокуратура РТ предупредила о новой схеме мошен...

Новости Казани

41 минуту назад

В Казани простились с Артуром Николаевым

Интересное в Казани

день назад

«Он говорит, что может бросить сам»: психиатр-нарколог из Казани объяснил, когда обещания становятся частью зависимости

Новости Казани

час назад

Жительница Казани выиграла 2 млн рублей в лотерею

Кулинария

2 часа назад

Кабачки больше не жарят: духовка спасает урожай от масла
Глава комитета по наследию допустил открытие ба...
Новости Казани
час назад

Глава комитета по наследию допустил открытие башни Сююмбике для туристов

Технологии

2 часа назад

Четверть российских компаний боятся сбоев при переходе на отечественное ПО

Кулинария

2 часа назад

Домашние питы без тандыра: кармашек получится даже в духовке

Технологии

3 часа назад

Ростех представил мобильные убежища от взрывов и химоружия
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
5 дней назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии