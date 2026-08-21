Realme распродает смартфоны P4 со скидкой до 5100 рублей

С 21 по 24 августа Realme снизила цены на все модели смартфонов серии P4 до уровня первоначальных продаж. Максимальная скидка составляет 5100 рублей, сообщает портал Ferra.

P4 Lite подешевел с 10 999 до 8499 рублей. Старшая версия P4 с памятью 8/256 ГБ теперь стоит 15 899 вместо 20 999. P4 в конфигурациях 4/64 и 4/128 ГБ продается за 8499 и 9899 рублей, P4x в версиях 4/128 и 4/256 — за 11 399 и 12 899 соответственно. P4 с 6/128 ГБ — за 12 899, а версия 8/256 — за 15 899 рублей.

P4 Lite оснащен 6,8-дюймовым экраном с частотой 120 Гц, аккумулятором на 7000 мА·ч, толщина корпуса — 8,38 мм, поддерживается NFC. P4x имеет такой же экран, но батарею на 8000 мА·ч, процессор Unisoc T7250, 4 ГБ ОЗУ и обратную зарядку на 10 Вт.

P4 получил AMOLED-дисплей 6,8 дюйма с яркостью 4000 нит, процессор Snapdragon 685, аккумулятор на 7000 мА·ч, зарядку 45 Вт и защиту IP65. Акция продлится до 24 августа.