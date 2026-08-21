АНБ: контроллеры Siemens S7 можно взломать удаленно

Агентство национальной безопасности США (АНБ) предупредило об уязвимости в программируемых логических контроллерах Siemens серии S7, которые применяются для автоматизации промышленных процессов. Из-за этой уязвимости злоумышленники могут получить удаленный доступ к оборудованию и вывести его из строя, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Ferra.

По данным ведомства, под угрозой находятся предприятия энергетики, водоснабжения и водоочистки, химической и пищевой промышленности, а также сельского хозяйства. Взлом происходит через интернет: хакеры подключаются к контроллерам и с помощью искусственного интеллекта изменяют их внутренний код.

Такие атаки могут привести к поломке оборудования, утечке производственных данных и создать угрозу безопасности людей. В связи с этим АНБ рекомендует компаниям временно изолировать контроллеры от сети, провести внутренние проверки и установить обновленное защитное программное обеспечение.