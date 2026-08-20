Видеосервис Bilibili выходит на мировой рынок и уже появился в России

Китайский видеосервис Bilibili, который часто называют аналогом YouTube, начал международную экспансию. Приложение уже доступно в России на Android, пока только на китайском языке. Локализацию и версию для iOS компания обещает выпустить в ближайшее время.

Платформа начиналась как нишевая площадка для фанатов аниме, комиксов и видеоигр, но со временем расширила тематику. Сейчас здесь можно найти документальные фильмы и развлекательные шоу, а для блогеров работает система монетизации. Отличительная черта сервиса — летающие комментарии danmu, которые отображаются поверх видео и создают эффект совместного просмотра. Ежемесячная аудитория превышает 400 млн активных пользователей.

Жительница Тяньцзиня Ли Чжэн рассказала, что сама смотрит на Bilibili русский сериал с субтитрами, и отметила, что сервис популярен среди молодёжи. По её словам, в Китае крупнейшей платформой остаётся TikTok (Douyin), а Bilibili позиционируется как более образовательный ресурс для изучения.

Для привлечения иностранных авторов Bilibili планирует использовать монетизацию, встроенный ИИ для перевода и озвучки роликов, а также доступ к собственной коллекции музыки и игр. В честь запуска компания объявила конкурс для независимых аниматоров с призовым фондом 15 тысяч долларов. С 2018 года Bilibili торгуется на NASDAQ, а с 2021 года — на Гонконгской бирже; японской Sony принадлежит 5% акций компании.