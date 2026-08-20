Технологии

Видеосервис Bilibili выходит на мировой рынок и уже появился в России

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Китайский видеосервис Bilibili, который часто называют аналогом YouTube, начал международную экспансию. Приложение уже доступно в России на Android, пока только на китайском языке. Локализацию и версию для iOS компания обещает выпустить в ближайшее время.

Платформа начиналась как нишевая площадка для фанатов аниме, комиксов и видеоигр, но со временем расширила тематику. Сейчас здесь можно найти документальные фильмы и развлекательные шоу, а для блогеров работает система монетизации. Отличительная черта сервиса — летающие комментарии danmu, которые отображаются поверх видео и создают эффект совместного просмотра. Ежемесячная аудитория превышает 400 млн активных пользователей.

Жительница Тяньцзиня Ли Чжэн рассказала, что сама смотрит на Bilibili русский сериал с субтитрами, и отметила, что сервис популярен среди молодёжи. По её словам, в Китае крупнейшей платформой остаётся TikTok (Douyin), а Bilibili позиционируется как более образовательный ресурс для изучения.

Для привлечения иностранных авторов Bilibili планирует использовать монетизацию, встроенный ИИ для перевода и озвучки роликов, а также доступ к собственной коллекции музыки и игр. В честь запуска компания объявила конкурс для независимых аниматоров с призовым фондом 15 тысяч долларов. С 2018 года Bilibili торгуется на NASDAQ, а с 2021 года — на Гонконгской бирже; японской Sony принадлежит 5% акций компании.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Mash: Украина грозит ударами по фурам с продуктами на границе РФ и Беларуси

Новости России

2 часа назад

Билайн усилил 4G там, куда приезжают и где отдыхают тысячи гостей Лаишевского района

можно ли умереть от борщевика

Кулинария

день назад

Лук в котлеты больше не режу кубиками: после одного приема фарш получается сочнее

Новости России

2 дня назад

Татарстанцы стали чаще пользоваться почтовыми сервисами

курс предметной фотосъемки в Ростове-на-Дону

Кулинария

день назад

Кабачки больше не жарю партиями: выкладываю слоями с сыром и отправляю в духовку

Кулинария

день назад

Макароны смешиваю с яйцом и сыром: вчерашний гарнир превращается в завтрак за 10 минут

Технологии

день назад

Samsung выпустит складной смартфон с более широким экраном, чем Galaxy Z Fold 8

Кулинария

9 часов назад

Баклажаны смешиваю с яйцом перед жаркой: простой ужин получается почти без мяса

Кулинария

день назад

Котлеты больше не жарю сразу после замешивания фарша: 20 минут меняют их текстуру
Новости Татарстана
день назад

Промпарки «Арский» и «Турбина» получат 304 млн на развитие инфраструктуры

На развитие промпарков «Арский» и «Турбина» нап...

Кулинария

37 минут назад

Фарш прилипает к рукам не из-за его качества: что сделать перед лепкой котлет

Интересное в Казани

5 часов назад

Иллюзия лишних метров: рассказываем, как не переплатить за то, что не пригодится

Кулинария

час назад

Картофель для пюре больше не режу мелкими кубиками: вот почему он получается водянистым

Технологии

3 часа назад

HONOR Turbo с батареей 8560 мАч появился в России
Татарстан вошел в топ-5 регионов по льготной ип...
Новости Татарстана
день назад

Татарстан вошел в топ-5 регионов по льготной ипотеке в июле

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов и Собянин 20 августа приедут в Набережные Челны

Технологии

3 часа назад

Представлен iQOO Z11 с Dimensity 7500 Turbo и батареей 7050 мА·ч

Кулинария

4 часа назад

Гречку перед варкой прогреваю на сухой сковороде: аромат становится заметно ярче - как не спалить крупу
Установка СКИФ сделает Россию первоисточником с...
Технологии
5 дней назад

Установка СКИФ сделает Россию первоисточником самых точных данных