Технологии

OpenAI представила ChatGPT для подростков с усиленной защитой

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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OpenAI представила отдельную версию чат-бота для несовершеннолетних — «ChatGPT для подростков». Она предназначена для пользователей от 13 до 17 лет и включается автоматически: либо когда возраст указан при регистрации, либо когда система заподозрит по паттернам использования или «возрасту» аккаунта, что с ней работает подросток.

В версии действуют усиленные механизмы защиты: круглосуточный мониторинг, ужесточённые фильтры контента и блокировка материалов о членовредительстве, насилии, расстройствах пищевого поведения и сексуализированных темах. Большинство таких ограничений раньше применялось в детских аккаунтах, теперь они усилены.

Кроме того, появились регулярные напоминания о перерывах и «тихие часы» с отключением уведомлений. В «режиме обучения» бот вместо готовых ответов задаёт наводящие вопросы. Часть ограничений направлена на снижение риска зависимости от чат-бота.

Как отмечает Axios, эти изменения стали ответом на критику и судебные иски о том, что использование бота доводило некоторых несовершеннолетних до суицидальных мыслей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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