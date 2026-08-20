В Татарстане бесплатно уточнили границы более 10,7 тыс. объектов недвижимости

В Татарстане с начала 2026 года границы 10 761 объекта недвижимости уточнили бесплатно. Это комплексные кадастровые работы (ККР) по госпрограмме «Национальная система пространственных данных». Среди них 5 536 земельных участков и 5 225 объектов капитального строительства. Кадастровые работы федерального значения затронули 36 кварталов.

До конца года планируется охватить больше: 25,5 тыс. объектов в 116 кварталах. Это Агрызский, Аксубаевский, Алькеевский, Буинский, Дрожжановский, Мамадышский, Менделеевский, Муслюмовский, Сабинский, Спасский, Нурлатский и Ютазинский районы, а также Казань. Кроме того, в четырёх районах — Аксубаевском, Буинском, Нурлатском и Тюлячинском — пройдут работы регионального значения, охватив 12 кварталов и 3 тыс. объектов.

Что это даёт людям? Бесплатное уточнение границ участков и исправление реестровых ошибок. Как отметил руководитель Росреестра по Татарстану Азат Зяббаров, такие работы повышают капитализацию территории и помогают развитию жилищного строительства и промышленности. Директор филиала «Роскадастра» Ильсур Каримов добавил, что ККР приводят в соответствие описание границ объектов и привязывают строения к земельным участкам.

Если правообладатель не согласен с результатами, он может подать письменные возражения в согласительную комиссию при муниципалитете. Сделать это можно с момента публикации извещения о заседании и в течение 35 дней после первого заседания, пояснил министр земельных и имущественных отношений Фаниль Аглиуллин.