Технологии

Показан смартфон Nothing Phone 4b

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Компания Nothing представила смартфон Phone (4b...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Компания Nothing анонсировала свой первый смартфон новой серии (b) — Nothing Phone (4b). Новинка заняла промежуточное положение между моделями Phone (4a) и (3a) Lite. Производитель подчеркивает рекордное время автономной работы среди всех телефонов бренда. об этом сообщает TechInsider.

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5200 мАч, которого хватает на 22 часа непрерывного просмотра потокового видео. Это больше, чем у любого другого смартфона Nothing. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 33 Вт и обратная зарядка на 7,5 Вт. В некоторых странах, например в Индии, появится версия с батареей на 6000 мАч.

Nothing Phone (4b) использует светодиодный интерфейс Glyph Bar, яркость которого выросла на 40%. Интерфейс может работать как таймер, индикатор записи, уровня заряда или звонка от определенного контакта. Пользователь может настраивать функции и анимацию.

Смартфон построен на платформе Snapdragon 6 Gen 4, которая быстрее Dimensity 7300 Pro у Phone (3a) Lite, но уступает Snapdragon 7s Gen 4 в Phone (4a). 6,77-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ поддерживает частоту обновления до 120 Гц, максимальную яркость до 1200 нит и пиковую до 2000 нит.

Основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией дополнена широкоугольным модулем на 8 Мп, фронтальная — 16 Мп. Поддерживается запись 4K-видео при 30 к/с или Full HD при 60 к/с. Из других особенностей: двухдиапазонный Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, оптический сканер отпечатков в экране и защита IP64. Аудиоразъема 3,5 мм нет. Смартфон работает на Android 16 с оболочкой Nothing OS 4.1, получая обновления ОС в течение трех лет и безопасности — шести лет.

Nothing Phone (4b) выйдет в единственной версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти по цене 330 евро. Доступны цвета: белый, черный и синий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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