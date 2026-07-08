Армия и оружие

Беспилотники атаковали Нижнекамск и Тукаевский район: есть раненые

Служба новостей Автор статьи
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В Тукаевском районе Татарстана беспилотник атаковал частный дом. Пострадали два человека, сообщили в пресс-службе главы республики. сообщает 46ТВ.

На место происшествия немедленно прибыли медики. Они оказали пострадавшим первую помощь. Угрозы их жизни нет, уточнили в пресс-службе.

По поручению Раиса Рустама Минниханова главы пострадавших районов контролируют устранение последствий атаки и помощь пострадавшим, отметили в сообщении.

Ранее утром 8 июля Нижнекамск подвергся массированной атаке украинских дронов. Сейчас угроза в городе снята, но в республике сохраняется режим беспилотной опасности.

По данным Минобороны, за ночь 8 июля ПВО уничтожили 415 украинских БПЛА над регионами России. Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областях, а также в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму, Татарстане и акваториях Азовского и Черного морей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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