Технологии

Сервисы Яндекса освоили понимание якутской речи

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Технология перевода якутской речи в режиме реального времени стала доступна в России. Пользователи могут произносить фразы на якутском и сразу получать перевод без ручного ввода. Функция работает в режиме диалога: один собеседник говорит по-русски, другой — на якутском, сервис автоматически переводит и озвучивает реплики. Также появился голосовой ввод на якутском языке. пишет Российская газета.

О запуске новой функции объявил «Яндекс». Она доступна на сайте и в мобильном приложении переводчика, в клавиатуре для Android и iOS, а также в тематическом блоке перевода в поисковой выдаче. Помимо якутского, технологии распознавания и синтеза речи уже поддерживают татарский, башкирский, чувашский, марийский и удмуртский языки.

Всего цифровые сервисы компании работают более чем с двадцатью языками народов России, включая чеченский, бурятский, осетинский и тувинский. Развитие проекта ведется совместно с Домом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Цель инициативы — расширение цифровой поддержки языков народов РФ и повышение их доступности в повседневных онлайн-сервисах.

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