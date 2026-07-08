Технологии

На «Иннопроме» был показан опытный образец робота-сборщика клубники

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Студенты из Санкт-Петербурга представили на выс...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Студенты Санкт-Петербургского электротехнического университета показали на выставке «Иннопром» робота, который самостоятельно собирает клубнику на плантациях и в многоуровневых теплицах. Разработка создана по запросу аграриев, которые столкнулись с нехваткой рабочих рук в сезон сбора урожая. пишет Российская газета.

Молодые инженеры напечатали детали на 3D-принтере, оснастили машину шаговыми моторами, платами управления, редукторами и компьютерным зрением. Алгоритмы позволяют роботу строить 3D-карту для перемещения, определять спелые ягоды и аккуратно их срывать, не повреждая остальные плоды.

Как рассказал соавтор проекта Владимир Давыдов, технология применима и в других сферах — например, для складской логистики и сортировки товаров. Пока грузоподъемность не превышает килограмма, но разработчики планируют ее увеличить. Управлять устройством можно джойстиком или голосовыми командами через большую языковую модель.

Опытный образец уже заинтересовал коллег: представители инновационного комплекса готовы обсуждать совместные проекты.

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