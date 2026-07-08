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На статуе Микеланджело нашли признаки гидраденита

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
На статуе Микеланджело выявлены признаки гнойно...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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На знаменитой статуе Микеланджело обнаружены признаки гнойного гидраденита. Это заболевание кожи, которое проявляется воспалением потовых желез. Специалисты провели исследование и выявили характерные изменения на поверхности скульптуры. Подробности события пока не раскрываются. Ученые продолжают изучать уникальный случай. сообщает N + 1.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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