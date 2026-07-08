На статуе Микеланджело нашли признаки гидраденита
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
На знаменитой статуе Микеланджело обнаружены признаки гнойного гидраденита. Это заболевание кожи, которое проявляется воспалением потовых желез. Специалисты провели исследование и выявили характерные изменения на поверхности скульптуры. Подробности события пока не раскрываются. Ученые продолжают изучать уникальный случай. сообщает N + 1.
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