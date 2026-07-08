На дне океана нашли 73 скрытых вулкана с угрозой извержения
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Международная группа учёных обнаружила на океаническом дне 73 ранее неизвестных вулкана, которые могут представлять опасность. Исследование проводилось под руководством вулканолога Андреа Веролино из Университета Париж-Сакле во Франции, о чём сообщает Daily Mail. пишет Proulyanovsk.
Для поиска кальдер — огромных впадин, возникающих при обрушении поверхности над магматической камерой, — специалисты использовали алгоритмы искусственного интеллекта. Эти технологии изначально разрабатывались для изучения поверхности Марса, но были адаптированы для подводных работ.
Ранее научному сообществу было известно лишь о 30 кальдерах со слабой вулканической активностью. Как пояснил Веролино, подводные вулканы способны вызывать землетрясения и цунами, однако прогнозирование их активности затруднено из-за огромных размеров океана.
Семь из обнаруженных вулканов исследователи считают наиболее опасными. При этом потухшие вулканы также нельзя исключать из рассмотрения, так как их жерла могут вновь наполниться магмой, что приведёт к выбросу.
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