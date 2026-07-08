Наука

На дне океана нашли 73 скрытых вулкана с угрозой извержения

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ученые обнаружили 73 скрытых подводных вулкана,...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Международная группа учёных обнаружила на океаническом дне 73 ранее неизвестных вулкана, которые могут представлять опасность. Исследование проводилось под руководством вулканолога Андреа Веролино из Университета Париж-Сакле во Франции, о чём сообщает Daily Mail. пишет Proulyanovsk.

Для поиска кальдер — огромных впадин, возникающих при обрушении поверхности над магматической камерой, — специалисты использовали алгоритмы искусственного интеллекта. Эти технологии изначально разрабатывались для изучения поверхности Марса, но были адаптированы для подводных работ.

Ранее научному сообществу было известно лишь о 30 кальдерах со слабой вулканической активностью. Как пояснил Веролино, подводные вулканы способны вызывать землетрясения и цунами, однако прогнозирование их активности затруднено из-за огромных размеров океана.

Семь из обнаруженных вулканов исследователи считают наиболее опасными. При этом потухшие вулканы также нельзя исключать из рассмотрения, так как их жерла могут вновь наполниться магмой, что приведёт к выбросу.

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