Ормузский пролив грозит нефтяным ценам скачком выше $120

Аналитики Goldman Sachs предупреждают: если перебои с поставками через Ормузский пролив затянутся, нефть Brent может подорожать до $120 за баррель к концу года. Сейчас сентябрьские фьючерсы торгуются около $88,7. Базовый прогноз банка — $80 за баррель в четвертом квартале и $75 в следующем году, но только при условии, что напряженность на Ближнем Востоке спадет. Однако риски смещены вверх из-за нестабильности в Ормузском проливе и Красном море. В конце апреля Brent уже взлетала выше $126 после начала американо-иранского конфликта. Напомним, 8 июля США нанесли удары по Ирану, а президент Трамп объявил о прекращении перемирия. С тех пор стороны обмениваются ударами, ситуация остается крайне напряженной.