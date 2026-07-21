На острове Попова нашли семь краснокнижных растений

На острове Попова завершился первый экологический мониторинг сада на мысе Ликандера. Специалисты дирекции «Земля леопарда» обследовали самый северный туристический маршрут Дальневосточного морского заповедника во Владивостоке.

Итоги исследования впечатляют: обнаружено сразу семь видов растений, занесенных в Красную книгу. Среди них — лилия поникающая, которая растет только на юге Приморья. Ученые нанесли на карту места произрастания редких видов и заложили более 20 постоянных участков для наблюдений. Вдоль тропы провели полное геоботаническое описание.

Эти результаты станут основой для создания первой полноценной экотропы. Чтобы защитить редкие растения от вытаптывания, маршрут оборудуют деревянными настилами и лестницами, а также установят информационные стенды.