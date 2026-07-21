Новости Татарстана

В Татарстане стартовала уборочная кампания

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане стартовала уборочная кампания. Пер...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Шесть районов Татарстана первыми вышли на поля — началась уборка озимой пшеницы. В Рыбно-Слободском и Аксубаевском районах уже убирают озимый рапс, а в Чистопольском — ранний картофель. Общая площадь зерновых и зернобобовых в республике — 1 миллион 168 тысяч гектаров, из них 730 тысяч — яровые. Сахарная свекла занимает 53 тысячи гектаров, масличные — 669 тысяч, картофель и овощи — 6823 гектара. С 22 по 29 июля в районах пройдут зональные семинары-совещания по подготовке к уборке. А с 2026 года в республике начали использовать беспилотники для химзащиты растений — первые испытания показали хорошие экономические результаты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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