В Татарстане стартовала уборочная кампания

Шесть районов Татарстана первыми вышли на поля — началась уборка озимой пшеницы. В Рыбно-Слободском и Аксубаевском районах уже убирают озимый рапс, а в Чистопольском — ранний картофель. Общая площадь зерновых и зернобобовых в республике — 1 миллион 168 тысяч гектаров, из них 730 тысяч — яровые. Сахарная свекла занимает 53 тысячи гектаров, масличные — 669 тысяч, картофель и овощи — 6823 гектара. С 22 по 29 июля в районах пройдут зональные семинары-совещания по подготовке к уборке. А с 2026 года в республике начали использовать беспилотники для химзащиты растений — первые испытания показали хорошие экономические результаты.