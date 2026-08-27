Универсальный QR-код получил единый визуальный стиль и запускается с 1 сентября

С 1 сентября в России начнет действовать единый визуальный стиль универсального QR-кода, который ввела Национальная система платежных карт (НСПК). Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе НСПК.

Единый знак появится на терминалах, платежных табличках и в интернет-магазинах. Как пояснили в НСПК, для бизнеса переход будет бесшовным: банки сами внесут изменения, предпринимателям ничего не нужно делать. Таблички со старым дизайном можно использовать до июля 2027 года.

Универсальный QR-код объединяет разные способы оплаты: цифровой рубль, СБП, pay-сервисы банков. Благодаря этому покупателю не придется выбирать вариант до начала оплаты, а кешбэк и бонусы по программе лояльности сохранятся. Как ранее объяснял "РГ" глава НСПК Дмитрий Дубынин, сканировать код можно штатной камерой смартфона или из приложения банка, причем система запомнит два последних использованных метода.

Директор департамента маркетинга и коммуникаций НСПК Лидия Каширина отметила, что за универсальным QR-кодом стоит сложная инфраструктура, но для человека результат должен быть максимально простым и понятным. Изменения также затронут платежные таблички, которые использовались для оплаты через СБП: они продолжат работать с универсальным QR-кодом, но их внешний вид может остаться прежним.