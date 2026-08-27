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Казанцы стали чаще тренироваться дома: спрос на приложения вырос вдвое

Анастасия Шарова Автор статьи
Жители Казани стали чаще выбирать домашние трен...

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Жители Казани стали чаще выбирать домашние тренировки, а число скачиваний спортивных приложений увеличилось в два раза. За 2026 год пользователи в России провели на FitStars 23,8 млн тренировок дома, а общее количество занятий выросло на 44% к прошлому периоду, сообщает пресс-служба RuStore.

По данным FitStars, россияне чаще выбирают короткие и универсальные программы, которые удобно включить в привычный распорядок дня. На зарядки, занятия для снижения веса, направления «Здоровье и красота» и йогу приходится 70% всех тренировок. Самым популярным форматом остаются зарядки: их доля составляет 36%.

Наиболее заметный рост за год показали силовые программы. Их доля в общем объеме занятий увеличилась на 2,8 процентного пункта.

Генеральный директор FitStars Илья Капустин отметил, что активные пользователи платформы занимаются 11–14 раз в месяц, то есть почти через день. По его словам, быстрее всего растет направление силовых тренировок, а домашний фитнес уже перестал восприниматься как временная замена спортивному залу и стал отдельной дисциплиной.

Интерес к занятиям дома заметен и в RuStore. За год количество поисковых запросов, связанных со спортом, в магазине приложений выросло в 2,5 раза. При этом скачивания приложений из категории «Спорт» увеличились в два раза.

Главный редактор RuStore Варвара Юмина подчеркнула, что пользователи интересуются не только самими тренировками:

В числе наиболее популярных запросов в RuStore в 2026 году — «пилатес», «похудение», «велотрекер», «фитнес» и «тренировка», а также сервисы для отслеживания результатов занятий. Это показывает, что пользователям важны не только занятия как таковые, но и возможность контролировать свой прогресс и формировать спортивные привычки, - говорит Варвара Юмина.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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