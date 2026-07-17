Криминал

Верховный суд РТ оставил квартиру добросовестному покупателю

Служба новостей Автор статьи
Верховный суд Татарстана оставил квартиру покуп...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Верховный суд Татарстана поставил точку в громком деле о квартире, проданной под влиянием телефонных мошенников. Квартира осталась у покупателя Владислава Гайнуллина, а пенсионерку Данию Даутову признали утратившей право на жилье и выселяют.

История длилась почти два года. Осенью 2024 года Гайнуллин купил квартиру на проспекте Победы за 7 миллионов рублей. Сделка прошла официально — через агентство, банк и Росреестр. Но продавец, Даутова, позже заявила, что действовала под влиянием мошенников и перевела им деньги.

Прокурор подал иск, и суд первой инстанции признал договор недействительным — квартиру вернули продавцу, а покупатель остался ни с чем. Но в январе вышел обзор Верховного суда России, где сказано: заблуждение о мотивах сделки не основание для отмены договора.

Ключевой стала повторная психолого-психиатрическая экспертиза. Эксперты подтвердили: Даутова была жертвой мошенников, но ее психическое состояние позволяло понимать последствия сделки. Она сама подписала договор с агентством, прошла медосмотр и снялась с учета.

Суд встал на сторону покупателя. Гайнуллин, который все это время жил в съемном жилье и выплачивал кредит, наконец сможет заехать в свою квартиру. Он планировал создать семью, но из-за суда откладывал свадьбу — теперь она назначена на сентябрь. У пенсионерки есть три месяца на обжалование в кассации.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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