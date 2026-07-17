Samsung изменила работу Lockdown в One UI 9

В четвёртой бета-версии One UI 9 для смартфонов Galaxy S26 Samsung обновила функцию Lockdown. Теперь пользователи могут выбирать, когда активировать этот режим.

Ранее, начиная со второй бета-версии, при вызове меню через долгое нажатие боковой кнопки или через значок в панели быстрых настроек телефон автоматически переходил в Lockdown. Режим блокировал устройство и отключал вход по отпечатку пальца или распознаванию лица, требуя PIN-код, пароль или графический ключ.

Теперь при вызове меню через значок в панели быстрых настроек Lockdown по умолчанию не включается. Автоматическую блокировку можно вернуть в настройках. При этом долгое нажатие физической боковой кнопки по-прежнему всегда активирует Lockdown независимо от настроек.