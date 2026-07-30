Новости Татарстана

Число пострадавших на железной дороге в Татарстане снизилось на 35%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Число пострадавших на железной дороге в Татарст...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Татарстане подвели итоги травматизма на железной дороге — пострадавших стало на треть меньше. Если в прошлом году травмы получили 23 человека, то в этом — только 15, снижение на 35 процентов.

Каждый случай — чья-то жизнь, но тенденция обнадеживает. Профилактическая работа продолжается: рейды, лекции в школах, проверки на переездах. Наибольшее число происшествий происходит на перегонах и станциях.

Чтобы избежать трагедий, установлены дополнительные ограждения и знаки. Железнодорожники напоминают: переходить пути можно только в установленных местах. Только за год удалось предотвратить десятки опасных ситуаций.

Статистика показывает, что число пострадавших снижается второй год подряд. Работа по повышению безопасности идет системно — от ремонта переездов до просвещения граждан. В этом году на железной дороге Татарстана не погиб ни один человек — это тоже важный показатель. Однако расслабляться рано: каждый случай травматизма — это чья-то беда.

Об этом сообщает сайт «Чистопольские известия».

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