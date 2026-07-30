Бензин в Казани вернулся: что происходит на заправках

Бензин в Казани снова появился, но не всё так гладко: в часы пик на заправках выстраиваются очереди, а ночью — полная тишина. Топливо можно набирать в канистры.

Ситуация постепенно нормализуется. Судя по «Яндекс Картам», топливо на АЗС есть. Вечером, после работы, автомобилисты штурмуют заправки — отсюда и очереди. Но после семи вечера и ночью можно подъехать без ожидания и залить полный бак, а то и прихватить с собой в канистре.

У соседей картина разная. В Башкирии обеспеченность топливом тоже приходит в норму, но кое-где ещё стоят. В Удмуртии после суток простоя на маршруты вернули рейсовые автобусы — как решили проблему, не уточняется. А в Нижегородской области действуют ограничения: 29 июля на АЗС «Лукойла», «Газпромнефти» и «Татнефти» заправляют только машины с нечётными номерами. Лимит по литрам разный.

Федеральная антимонопольная служба заметила, что цены на независимых АЗС пошли вниз. Замминистра энергетики Павел Сорокин назвал ситуацию непростой, но контролируемой. Тем временем бизнес закупается топливом впрок — каждая вторая компания, по данным «Известий». Эксперты предупреждают: дефицит может продлиться до осени.