НГУ начнет разработку ИИ-конструктора юридических документов в 2027 году

Новосибирский государственный университет (НГУ) анонсировал создание интеллектуального сервиса на базе искусственного интеллекта, который позволит готовить юридические документы. Запуск конструктора запланирован на 2027 год, сообщает Ferra со ссылкой на пресс-службу вуза.

Пользователи нового сервиса смогут самостоятельно оформлять документы и получать рекомендации по дальнейшим действиям. Проекту предшествовало исследование, в рамках которого команда провела более 150 интервью с людьми, испытывавшими трудности с юридической помощью. Выяснилось, что гражданам часто мешают высокая стоимость услуг и нехватка правовых знаний.

Разработчики отмечают, что сервис будет полезен как обычным гражданам, так и юристам, поскольку автоматизация подготовки типовых документов сократит время на рутинные задачи. Проект получил поддержку Фонда содействия инновациям по программе «Студенческий стартап» в рамках федерального проекта «Технологии».