Технологии

НГУ начнет разработку ИИ-конструктора юридических документов в 2027 году

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Новосибирский государственный университет плани...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Новосибирский государственный университет (НГУ) анонсировал создание интеллектуального сервиса на базе искусственного интеллекта, который позволит готовить юридические документы. Запуск конструктора запланирован на 2027 год, сообщает Ferra со ссылкой на пресс-службу вуза.

Пользователи нового сервиса смогут самостоятельно оформлять документы и получать рекомендации по дальнейшим действиям. Проекту предшествовало исследование, в рамках которого команда провела более 150 интервью с людьми, испытывавшими трудности с юридической помощью. Выяснилось, что гражданам часто мешают высокая стоимость услуг и нехватка правовых знаний.

Разработчики отмечают, что сервис будет полезен как обычным гражданам, так и юристам, поскольку автоматизация подготовки типовых документов сократит время на рутинные задачи. Проект получил поддержку Фонда содействия инновациям по программе «Студенческий стартап» в рамках федерального проекта «Технологии».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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