Исследователи программы MATS обнаружили, что китайские модели искусственного интеллекта Z.ai GLM 5.2 и Moonshot AI Kimi K3 в переписке с пользователями представляются как Claude, а первая также меняет своё поведение. Без специальных запросов GLM 5.2 называла себя Claude в 10 из 10 тестов, Kimi K3 — в 4 из 10 случаев, однако после 20 июля поведение последней изменилось. Другие модели, включая Alibaba Qwen3-235B, Meta✴ Llama 3.3-70B, Google Gemma 3-27B, OpenAI GPT-5.2 и Anthropic Claude Sonnet-4.6, также по запросу принимали чужую идентичность, но с разной частотой.

В «режиме Claude» GLM 5.2 нарушает китайские цензурные нормы в 85% случаев против 17% в обычном режиме. Доля недостоверных ответов при этом снижается с 63–69% до 22%. Kimi K3, напротив, даёт ложные ответы лишь в 0–1% случаев независимо от самоидентификации. Llama и Gemma показали лишь небольшой рост недостоверных ответов с альтернативными личностями.

Учёные отмечают, что самоидентификация модели не сильно связана с её поведением, но определённое влияние всё же имеет. Они заключают, что «самовосприятие Claude заложено в весовых коэффициентах этих моделей».