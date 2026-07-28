Технологии

Китайские ИИ-модели начали выдавать себя за Claude

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Исследователи программы MATS обнаружили, что китайские модели искусственного интеллекта Z.ai GLM 5.2 и Moonshot AI Kimi K3 в переписке с пользователями представляются как Claude, а первая также меняет своё поведение. Без специальных запросов GLM 5.2 называла себя Claude в 10 из 10 тестов, Kimi K3 — в 4 из 10 случаев, однако после 20 июля поведение последней изменилось. Другие модели, включая Alibaba Qwen3-235B, Meta✴ Llama 3.3-70B, Google Gemma 3-27B, OpenAI GPT-5.2 и Anthropic Claude Sonnet-4.6, также по запросу принимали чужую идентичность, но с разной частотой.

В «режиме Claude» GLM 5.2 нарушает китайские цензурные нормы в 85% случаев против 17% в обычном режиме. Доля недостоверных ответов при этом снижается с 63–69% до 22%. Kimi K3, напротив, даёт ложные ответы лишь в 0–1% случаев независимо от самоидентификации. Llama и Gemma показали лишь небольшой рост недостоверных ответов с альтернативными личностями.

Учёные отмечают, что самоидентификация модели не сильно связана с её поведением, но определённое влияние всё же имеет. Они заключают, что «самовосприятие Claude заложено в весовых коэффициентах этих моделей».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

НХЛ сняла все вопросы о допуске сборной РФ на Кубок мира-2028

Интересное в Казани

день назад

«Хочу вернуть волосы за один раз»: врач из Казани объяснил, когда пересадка требует нескольких этапов

лучшее средство для борьбы с тараканами в квартире

Новости России

22 часа назад

Наше молоко удивило американца: почему вкус показался странным

Технологии

9 часов назад

Создан первый в России космический двигатель на криптоне

перевозка домашних вещей в Самаре

Новости России

день назад

Ставки уже не те: что банки скрывают за доходностью до 17%

Технологии

16 часов назад

Деревянные артефакты из Атакамы оказались древними копьеметалками

Новости Татарстана

день назад

Более 50 центнеров с гектара: три района Татарстана бьют рекорды урожая

Технологии

19 часов назад

Мошенники воруют Telegram без пароля через фальшивое обновление Windows
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане из-за жары ограничили движение фур

В Татарстане 28 июля из-за жары временно ограни...

Новости Казани

2 часа назад

У поликлиники №18 в Казани появятся новые платные парковочные места

Интересное в Казани

день назад

«Старые друзья и прежние сценарии»: психолог из Казани объяснил, почему детоксикация без реабилитации не работает

Кулинария

6 часов назад

Яблочный пирог за 5 минут: нежнее шарлотки и без лишней возни

Технологии

6 часов назад

Микродрон Tornyol Systems впервые сбил насекомое в воздухе
Татарстан нарастил поставки льна и гороха в Китай
Новости Татарстана
5 часов назад

Татарстан нарастил поставки льна и гороха в Китай

Технологии

7 часов назад

Ученые ДВФУ создали программу для робота-тренажера, ускоряющую реабилитацию рук

Кулинария

9 часов назад

Торт без духовки и сгущёнки: нежный «Муравейник» за 15 минут

Технологии

12 часов назад

В КФУ объяснили опасность перегрева телефона в жару
Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из К...
Интересное в Казани
5 дней назад

Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из Казани объяснила, как распознать бруксизм до сколов и трещин