One UI 9.5 от Samsung получит «жидкое стекло» как в iOS 27

Инсайдер Fahad Ali опубликовал скриншоты, на которых видно, что мобильная оболочка Samsung One UI 9.5 получит дизайн в стиле «жидкого стекла», похожий на оформление iOS 27. Судя по кадрам, интерфейс станет более прозрачным и глубоким.

Виджеты и часть элементов будут выглядеть глянцевыми, а фоны под ними могут получить эффект размытия. При этом в приложении «Телефон» заметных изменений пока нет, кроме перемещения значка поиска в нижнюю панель — между кнопкой контактов и меню.

Также возможно появление функции App Lock, которая позволит защищать отдельные приложения паролем или отпечатком пальца.

Samsung официально не анонсировала One UI 9.5. По предварительным данным, прошивка может выйти в апреле или мае 2027 года.