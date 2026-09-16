Экономика

Сахар в России подешевел впервые с середины января

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Росстат: сахар в России за неделю 8–14 сентября...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Росстат сообщил: с 8 по 14 сентября цены на сахар в России уменьшились на 0,1%. Это первое снижение с середины января, тогда как неделей ранее был зафиксирован рост на 0,6%. С начала года сахар прибавил в цене 27,2%.

На этом же недельном отрезке яйца подорожали на 2,5% — четвертое повышение подряд; на предыдущей неделе рост составлял 1,8%. С начала года яйца стали дороже на 3,8%. Подорожание гречневой крупы замедлилось до 0,8% после 1,7% неделей ранее, а с начала года крупа выросла в цене на 12,7%.

Среди других позиций Росстат отметил недельный рост: мясные консервы для детского питания — на 0,7%, овощные — на 0,6%, пшено — на 0,5%, свинина, маргарин и соль — на 0,4%, говядина, мясо кур и подсолнечное масло — на 0,3%, баранина, сосиски, сардельки, сухие молочные смеси для детского питания, кефир, пшеничный хлеб и рис — на 0,2%, мороженая рыба, пастеризованное молоко, сметана, пшеничная мука, ржаной хлеб и водка — на 0,1%.

Подешевели фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,3%, ультрапастеризованное молоко, макаронные изделия и печенье — на 0,2%, сливочное масло и вермишель — на 0,1%. В целом в 2025 году продовольственные товары, включая алкогольные напитки, подорожали в России на 5,2%, сообщил Росстат.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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