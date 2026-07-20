НРФ Регионы объявил хедлайнеров и деловую программу форума в Екатеринбурге

18 сентября в Екатеринбурге на площадке «Синара Центр» пройдет форум НРФ Регионы. Организаторы раскрыли деловую программу: более 100 спикеров обсудят развитие рекламной индустрии за пределами столиц. Мероприятие развернется в двух корпусах — Новом и Историческом, каждый со своей тематикой.

В Новом корпусе участники сосредоточатся на стратегической повестке. Форум откроет сессия «Новая карта рынка: стратегия роста за пределами столиц». Представители рекламных ассоциаций, медиаплатформ и агентств поговорят о трендах, изменениях в поведении потребителей и интеграции федеральных и региональных стратегий. Затем обсудят технологические новшества: омниканальность, digital-инструменты и искусственный интеллект. Отдельный блок посвятят развитию брендов в онлайне и офлайне, работе с новыми платформами и региональному культурному коду.

В Историческом корпусе пройдут практические сессии, мастер-классы и разборы кейсов. Участники — представители агентств, брендов и эксперты. Особое место в программе займут выступления хедлайнеров: каждый из них представит свой взгляд на индустрию — через креатив, стратегию, дизайн, агентский бизнес и управление командами. Организаторы подчеркивают: именно разнообразие взглядов делает программу объемной и позволяет увидеть рынок в движении.