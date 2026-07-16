Экономика

Потолок цен на российскую нефть сохранят до 23 июля

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Евросоюз сохраняет потолок цен на российскую не...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Евросоюз решил не менять действующий потолок цен на российскую нефть до 23 июля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейского дипломата.

Переговоры по 21-му пакету санкций против России пока не завершены. Согласовать новые ограничения странам ЕС не удалось.

Ранее президент России Владимир Путин продлил запрет на поставки нефти и нефтепродуктов по западным ценовым лимитам. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2027 года.

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