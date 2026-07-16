Потолок цен на российскую нефть сохранят до 23 июля

Евросоюз решил не менять действующий потолок цен на российскую нефть до 23 июля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейского дипломата.

Переговоры по 21-му пакету санкций против России пока не завершены. Согласовать новые ограничения странам ЕС не удалось.

Ранее президент России Владимир Путин продлил запрет на поставки нефти и нефтепродуктов по западным ценовым лимитам. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2027 года.