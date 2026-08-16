Технологии

Названы признаки взлома смартфона

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Эксперт по кибербезопасности Евгений Янов из компании F6 в беседе с РИА Новости рассказал, как распознать взлом смартфона. По его словам, такие симптомы, как быстрый разряд батареи, нагрев корпуса или снижение производительности, сами по себе не свидетельствуют о вредоносном ПО.

Взлом означает получение злоумышленниками доступа к данным. Часто это происходит при установке вредоносных приложений — например, по ссылке от незнакомого контакта под видом банковского или государственного сервиса. Насторожить должно появление неизвестных приложений с избыточными разрешениями: доступ к камере, микрофону, чтению смс и уведомлений, контактам, файлам. Также подозрительны неожиданные запросы разрешений у установленных программ, например, когда калькулятор просит доступ к микрофону.

Среди других сигналов — необычная активность в аккаунтах: уведомления о входе с нового устройства, неожиданные коды двухфакторной аутентификации или действия, которые владелец не совершал. Специалисты F6 советуют проверить список приложений, разрешения и подключенные устройства, а если подозрения остаются — выполнить полный сброс до заводских настроек.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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