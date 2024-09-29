ИОН —
отель в Иннополисе, где Вы действительно будете только вдвоем, без лишнего шума, спешки и задач.
Город, в котором расположен отель позволит вам познакомиться с миром инновацией. Вы воочию увидите ровер-доставщиков, прокатитесь на бесплатном беспилотном такси, а в кафе робот официант в виде котика привезет ваш заказ.
Гости, которые уже жили в нашем отеле восторженно отзываются не только об уютных, стильных номерах, но и месторасположении: уединение с природой, красивая архитектура и потрясающие закаты.Скрасить досуг Вам помогут наши партнёры:
- Гастробистро «Месса\Ерессь»
- Банный комплекс
- Студия йоги «I_oga»
А любителям активного отдыха мы предлагаем отправиться в мини путешествие на Остров-град Свияжск и пеший маршрут по волжской тропе с посещением Макарьевского монастыря.Скидки:
— 10% на бронирование от 3-х ночей
— 10% на групповую бронь от 4-х номеров