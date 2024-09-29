идеи для свиданий
Свидание — это не всегда ужин за столом. Иногда гораздо важнее эмоции, которые вы проживаете вместе: первое впечатление, неожиданный формат, новый опыт
Редакция ProKazan собрала идеи для тех, кто хочет выйти за рамки привычного: театры, отели, глэмпинги, полёты и форматы, которые превращают встречу в событие
Здесь — сценарии для свиданий, которые не забываются и становятся частью вашей общей истории
MOTOUSLUGI KAZAN — это формат встреч, где привычный сценарий заменяется на драйв, движение и яркие впечатления.

С 2013 года команда организует мото-свидания, поездки по Казани и за город, фотосессии и индивидуальные сценарии для особых моментов. В распоряжении — более 20 мотоциклов известных брендов, что позволяет подобрать формат под настроение и стиль встречи.

Преимущества MOTOUSLUGI KAZAN:
— профессиональные водители со стажем от 3 лет
— более 20 мотоциклов (Ducati, BMW, Yamaha, Kawasaki, Honda и др.)
— индивидуальные балаклавы для комфорта и гигиены
— разнообразные форматы: от свиданий до фотосессий
— реализация любых идей и персональный подход, готовы организовать любой проект от предложения до сопровождения свадебного кортежа.

MOTOUSLUGI KAZAN — выбор для тех, кто хочет превратить свидание в историю, которая точно не будет обычной.
Загородный клуб «Утрау» в 40 минутах от Казани предлагает формат, где свидание превращается в атмосферный отдых вдвоём — без суеты города и лишнего шума.

Здесь выбирают не формат, а настроение: уютный A-frame домик, геокупол с видом на небо, зеркальный дом на воде или бунгало с джакузи. Всё вокруг работает на одно — чтобы вы остались наедине с моментом и друг с другом.

Преимущества загородного клуба «Утрау»:
— уединённая локация среди леса на берегу Волги
— 13 форматов размещения для романтических сценариев
— банный комплекс и SPA-программы для двоих: массаж, программы индивидуального парения с пар-мастером
— ресторан с панорамным видом и завтраками
— еженедельные мероприятия — от мастер-классов до кинопоказов
— активный досуг: сапы, яхта и катер, падел-теннис

Загородный клуб «Утрау» — место, где свидание становится историей, которую хочется прожить ещё раз.
Акции и спецпредложения
ИОН — отель в Иннополисе, где Вы действительно будете только вдвоем, без лишнего шума, спешки и задач.

Город, в котором расположен отель позволит вам познакомиться с миром инновацией. Вы воочию увидите ровер-доставщиков, прокатитесь на бесплатном беспилотном такси, а в кафе робот официант в виде котика привезет ваш заказ.

Гости, которые уже жили в нашем отеле восторженно отзываются не только об уютных, стильных номерах, но и месторасположении: уединение с природой, красивая архитектура и потрясающие закаты.

Скрасить досуг Вам помогут наши партнёры:
  • Гастробистро «Месса\Ерессь»
  • Банный комплекс
  • Студия йоги «I_oga»

А любителям активного отдыха мы предлагаем отправиться в мини путешествие на Остров-град Свияжск и пеший маршрут по волжской тропе с посещением Макарьевского монастыря.

Скидки:
— 10% на бронирование от 3-х ночей
— 10% на групповую бронь от 4-х номеров
«Тенгри» — концептуальное место для встреч, где всё строится вокруг эстетики, вкуса и ощущения уюта.

В основе проекта — авторская кухня с акцентом на Алтай, необычная барная карта и продуманная атмосфера без ощущения громкого бара. Здесь важны детали: свет, музыка, подача и тот самый вечерний вайб, который делает встречу особенной.

Преимущества «Тенгри»:
— спокойная атмосфера без шума и суеты
— авторская кухня с алтайской концепцией
— уникальная барная карта
— эстетичное пространство для свиданий
— комфортный формат для долгих разговоров и отдыха

«Тенгри» — место, куда приходят не просто поужинать, а провести вечер красиво и по-настоящему вдвоём.

Акция:
Каждый день до 17:00 в заведении действует акция: при выборе по одному блюду на человека и одной позиции бара на компанию стоимость парового коктейля будет составлять 1 300 рублей.
MUZLOTO — это антистресс-вечеринки, объединившие караоке, лото и дискотеку в событие, которое хочется повторить. 

Здесь не нужно уметь петь или знать правила — гости слушают любимые хиты — от Алегровой до Анечки Асти, от Билана до Дмитриенко, от Шатунова до того, кто сейчас играет в наушниках.

А дальше — получают бланки, тянут бочонки и вычеркивают услышанные хиты. До тех пор, пока не появится победитель — 3 раунда, 3 победителя.

Атмосферу создают ведущие-шоумены, диджей и песни, которые знают все — от легендарных хитов до современных треков.

Преимущества MUZLOTO:
— уникальный формат музыкального лото
— атмосфера лёгкого и живого знакомства
— хиты, которые объединяют и создают настроение
— ведущие, шоу и полноценная вечеринка
— топовые площадки и масштабный международный проект

MUZLOTO — формат для свиданий, где не нужно придумывать, как поддержать разговор. Музыка, эмоции и вечер уже работают за вас.

У MUZLOTO есть программа лояльности через бота в Телеграмм @Muzloto_online_bot
