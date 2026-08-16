На Prime Video появился ИИ-сериал «Стены замка» от Ay Yapim

На стриминговом сервисе Prime Video состоялась премьера сериала «Стены замка» от турецкой компании Ay Yapim. Проект позиционируется как первый в мире, созданный с использованием искусственного интеллекта для крупной международной стриминговой платформы.

Сериал состоит из двух серий по 15 минут и посвящен замку Аламут. В производстве были задействованы ИИ-инструменты: ChatGPT, MidJourney, Runway, Veo и Kling. Также Ay Yapim разработала собственные технологии — систему для создания сторибордов и видеомодель AYDNA, обученную на контенте компании с урегулированными правами.

Авторы подчеркивают, что искусственный интеллект не заменил актеров и художников: персонажи и локации создавались вручную, дубляж записывали профессиональные актеры, а актерская игра не генерировалась нейросетями. «Это не производство, которое обошлось без человеческих навыков; это производство, в котором ИИ использовался для их усиления», — заявили в Ay Yapim. Первую серию создавали покадрово, во второй применили более современные генеративные технологии.

Об этом сообщает Variety. Ранее эксперт спрогнозировал, что из-за развития ИИ первыми могут исчезнуть профессии операторов колл-центров и бухгалтеров.