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Жители Нижнекамска раскритиковали скидки на проезд по М-12

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Жители Нижнекамска недовольны скидками на проез...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Жители Нижнекамска остались недовольны решением о скидках на проезд по платной трассе М-12. Они считают, что предложенные льготы не решают проблему дороговизны поездок. Горожане жалуются, что скидки слишком малы и не покрывают реальных расходов. Многие отмечают, что трасса остается недоступной для ежедневных поездок. В социальных сетях развернулась бурная дискуссия: одни предлагают увеличить скидки, другие — полностью отменить плату для местных жителей. Власти пока не комментируют ситуацию, но обещают рассмотреть обращения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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