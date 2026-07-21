Жители Нижнекамска раскритиковали скидки на проезд по М-12

Жители Нижнекамска остались недовольны решением о скидках на проезд по платной трассе М-12. Они считают, что предложенные льготы не решают проблему дороговизны поездок. Горожане жалуются, что скидки слишком малы и не покрывают реальных расходов. Многие отмечают, что трасса остается недоступной для ежедневных поездок. В социальных сетях развернулась бурная дискуссия: одни предлагают увеличить скидки, другие — полностью отменить плату для местных жителей. Власти пока не комментируют ситуацию, но обещают рассмотреть обращения.