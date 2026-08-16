Технологии

На МЖД введён в эксплуатацию первый автоматический козловой кран РЖД

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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На Московской железной дороге начал работать первый в сети РЖД автоматический козловой кран. Оборудование установлено на территории терминально-логистического центра (ТЛЦ) Кунцево-2.

Кран предназначен для погрузки и выгрузки крупнотоннажных контейнеров. Он самостоятельно определяет, где находится нужный контейнер, рассчитывает маршрут перемещения и доставляет груз в заданную точку.

Полностью автономным оборудование не является: за его работой следит оператор, который контролирует выполнение операций и их корректность.

Ранее РЖД провели тестовую поездку с роботом-проводником по имени Володя в скоростном поезде «Сапсан». Испытания прошли на маршруте №768, где машина помогала пассажирам в течение всей дороги.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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