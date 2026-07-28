В Татарстане подросток утонул в непригодном для купания озере

28 июля в Лениногорске произошла трагедия. Утонул подросток. Он купался в озере, которое официально признано непригодным для купания — там нет спасателей и оборудованного пляжа. Как сообщает Челны Live, тело извлекли из воды, обстоятельства устанавливаются.

В республике это не первый случай гибели на воде этим летом. Спасатели призывают жителей быть осторожными: выбирайте только разрешенные пляжи с дежурными спасателями. Не купайтесь в незнакомых местах — там могут быть ямы, коряги или сильное течение.

По данным МЧС, с начала купального сезона в Татарстане утонули уже несколько человек, и большинство — именно в необорудованных местах. Особенно важно следить за детьми. Разъясните им правила поведения на воде. Каждый такой случай — напоминание о том, что вода не прощает беспечности.