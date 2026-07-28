Новости Татарстана

В Татарстане подросток утонул в непригодном для купания озере

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

28 июля в Лениногорске произошла трагедия. Утонул подросток. Он купался в озере, которое официально признано непригодным для купания — там нет спасателей и оборудованного пляжа. Как сообщает Челны Live, тело извлекли из воды, обстоятельства устанавливаются.

В республике это не первый случай гибели на воде этим летом. Спасатели призывают жителей быть осторожными: выбирайте только разрешенные пляжи с дежурными спасателями. Не купайтесь в незнакомых местах — там могут быть ямы, коряги или сильное течение.

По данным МЧС, с начала купального сезона в Татарстане утонули уже несколько человек, и большинство — именно в необорудованных местах. Особенно важно следить за детьми. Разъясните им правила поведения на воде. Каждый такой случай — напоминание о том, что вода не прощает беспечности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

НХЛ сняла все вопросы о допуске сборной РФ на Кубок мира-2028

Интересное в Казани

день назад

«Старые друзья и прежние сценарии»: психолог из Казани объяснил, почему детоксикация без реабилитации не работает

кусают ли вши тело

Новости России

день назад

Наше молоко удивило американца: почему вкус показался странным

Не у нас

день назад

Теперь это закон. Правила переводов изменятся

авито продвижение объявления стоимость в Москве

Технологии

15 часов назад

Создан первый в России космический двигатель на криптоне

Технологии

22 часа назад

Деревянные артефакты из Атакамы оказались древними копьеметалками

Технологии

8 часов назад

Эксперт предупредил о ненадежности паролей с именем и годом рождения

Новости Татарстана

день назад

Более 50 центнеров с гектара: три района Татарстана бьют рекорды урожая
Технологии
3 часа назад

ChatGPT перестал копировать стиль живых писателей

ChatGPT перестала копировать стиль живых писате...

Новости России

38 минут назад

Долгий сон у кошки: пять признаков, что питомцу нужна помощь

Интересное в Казани

день назад

Не спросили и пожалели: редакция ProKazan собрала 7 вопросов, которые стоит задать перед покупкой дома в Казани

Технологии

52 минуты назад

Обзор HUAWEI Pura 90s Pro: компактный флагман с улучшенной камерой

Технологии

2 часа назад

Москва открыла регионам доступ к платформе ИИ «МосМедИИ»
В Казани полыхает автобус: показываем видео
Новости Казани
4 часа назад

В Казани полыхает автобус: показываем видео

Новости России

4 часа назад

Кот игнорирует хозяина: что на самом деле чувствует питомец

Новости России

5 часов назад

Датчик дыма и огнетушитель: два предмета, о которых забывают дома

Технологии

7 часов назад

Китайские ИИ-модели начали выдавать себя за Claude
Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из К...
Интересное в Казани
5 дней назад

Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из Казани объяснила, как распознать бруксизм до сколов и трещин