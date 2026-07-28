Технологии

Обзор HUAWEI Pura 90s Pro: компактный флагман с улучшенной камерой

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Huawei представила модель Pura 90s Pro — компактный флагман с тройной камерой и телеобъективом. Смартфон оснащён 6,6-дюймовым LTPO OLED-экраном с адаптивной частотой 120 Гц и разрешением 2760×1256 пикселей. Аппаратной основой стал процессор Kirin 9030S с 8 ядрами и графикой Maleoon 935F, в паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 на 256 или 512 ГБ. Устройство защищено по стандарту IP68/IP69, ёмкость аккумулятора — 6000 мА·ч, поддерживается проводная зарядка 66 Вт и беспроводная 50 Вт.

Камеры включают основной 50-мегапиксельный сенсор с переменной диафрагмой f/1,4–4,0, телеобъектив на 50 Мп с 4-кратным оптическим зумом и возможностью макросъёмки с 5 см, а также ультраширокоугольный модуль на 12,5 Мп. Все сенсоры выполнены по технологии RYYB, улучшающей светочувствительность. Фронтальная камера — 13 Мп с автофокусом. Смартфон работает на EMUI 16 без сервисов Google, но поддерживает установку Gbox или microG.

Цена на старте предзаказа со скидкой составляет 64 990 рублей за версию 12/256 ГБ и 74 990 рублей за 12/512 ГБ. В комплекте поставляется зарядное устройство на 66 Вт. По производительности Kirin 9030S уступает Snapdragon 8 Elite Gen 5, однако для большинства повседневных задач и игр его достаточно. Основные конкуренты — Samsung Galaxy S26, Realme GT 8 Pro, Xiaomi 17 и другие.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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