Apple запускает подписку на iPhone, Mac и Watch

С 28 июля американцы смогут брать технику Apple в долгосрочную аренду. Bloomberg сообщает, что компания совместно с платежной платформой Klarna запускает программу Apple Upgrade. Она позволит пользоваться iPhone, Mac и Apple Watch по ежемесячной подписке, а затем выкупить устройство, обменять на новое или вернуть.

Максимальный срок аренды для iPhone и часов — 24 месяца, для планшетов и компьютеров — 36. В отличие от действующей iPhone Upgrade Program, новый сервис охватывает не только смартфоны. Однако в программу не войдут Apple Watch SE, базовый iPad, iPhone 16 и MacBook Neo. Корпоративным клиентам и учебным заведениям предложение тоже недоступно.

Для подключения потребуется одобрение Klarna — компания проведет упрощенную проверку кредитоспособности. В базовый пакет не входит AppleCare+, расширенную гарантию придется оформлять отдельно. За досрочный обмен или расторжение договора могут взимать дополнительные комиссии.

Apple не планирует закрывать существующую программу обновления iPhone, но со временем может перевести клиентов на новую платформу. Klarna уже интегрирована в Apple Pay и приложение Wallet, позволяя оформлять покупки в рассрочку.