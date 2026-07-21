Глава ИИ-инфраструктуры XPeng уходит в OpenAI

Китайский автопроизводитель XPeng теряет ещё одного ключевого сотрудника. Руководитель отдела ИИ-инфраструктуры Лу Сыюань готовится перейти в американскую OpenAI, сообщает Leiphone.

В OpenAI Лу Сыюань займётся разработкой систем для управления физическими роботами — не просто обработкой текстов или изображений. В XPeng он руководил командой из примерно 200 человек и отвечал за техническую базу автопилотов: от настройки вычислительных кластеров и обучения нейросетей до оптимизации программ для бортовых компьютеров машин.

Ранее компанию покинули глава робототехнического направления Ми Лянчуань и бывший руководитель отдела автопилота Ли Линьюнь.