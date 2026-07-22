Экономика

Россия и Монголия обнулили пошлины на 90% товаров

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
С 22 июля заработало временное торговое соглаше...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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С 22 июля вступило в силу временное торговое соглашение между странами ЕАЭС и Монголией. Документ подписали еще в июне 2025 года в Минске, а в мае завершили ратификацию. Соглашение рассчитано на три года с возможностью продления еще на три. Через год после первого срока стороны начнут пересматривать условия, чтобы упростить процедуры и отменить пошлины почти на весь ассортимент.

Сейчас пошлины обнулили или снизили на 367 товарных позиций — это покрывает около 90% всего товарооборота. Российские поставщики смогут без барьеров везти в Монголию молочку, кондитерку, консервы, шоколад, воду, а также автомобили, спецтехнику и металлы. Монголия, в свою очередь, получит доступ на наш рынок с мясом, кашемиром и текстилем.

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев назвал договоренность уникальной. Он отметил, что бизнес уже начал активничать еще до вступления соглашения в силу: в первом квартале 2026 года взаимная торговля выросла на треть.

По оценкам Минэкономразвития, 89% российского экспорта в Монголию пойдет беспошлинно — это продукты, удобрения, полимеры, черные металлы и транспорт. Средние пошлины на монгольском рынке упадут с 6% до 0,2%, а российский бизнес будет экономить до 8 млрд рублей в год.

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