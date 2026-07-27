В Татарстане утвердили план борьбы с буллингом в школах до 2030 года

Кабмин Татарстана утвердил системный план профилактики буллинга в школах и колледжах на 2026–2030 годы. Десять региональных ведомств будут действовать по единым стандартам. Документ предусматривает конкретные цели.

К 2030 году доля учебных заведений, использующих медиативные практики, должна вырасти с 15 до 35%. Число подготовленных психологов и соцпедагогов увеличат с 850 до 950. Ежегодно планируется выявлять и блокировать до 15,5 тысячи материалов с кибербуллингом в соцсетях. Всего за пять лет проведут не менее 350 тысяч профилактических мероприятий.

Татарстан стал одним из первых регионов, где борьба с травлей в школах получила такой масштабный и долгосрочный характер. Системный подход позволит охватить профилактикой все образовательные учреждения республики.