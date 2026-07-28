ULCAMP'26 собрал тысячи участников на новой площадке и подтвердил статус одного из крупнейших ИТ-фестивалей России

С 17 по 19 июля в эко-парке «Русский берег» прошел ULCAMP'26 – один из крупнейших региональных ИТ-фестивалей страны, который в этом году отметил 15-летие и традиционнно объединил образовательную конференцию, музыкальный фестиваль, спортивные активности и пространство для общения профессионального сообщества.

Главным событием этого года стал переезд фестиваля на новую площадку. Она позволила значительно повысить уровень инфраструктуры фестиваля, в частности по-новому организовать партнёрскую застройку для реализации больших задумок.

Комфортнее расположились корпоративные лагеря, где разворачивалась своя программа и нетворкинг. В этом году свои пространства организовали Альфа-Банк, Суточно.ру, АРТ, ROGII, SimbirSoft, ITECH, ZeBrains, Ростелеком ИТ, Postgres Pro, Flowwow, IBS, X-Cart, Лайфхакер, ООО «Айти», интернет-провайдер ЭВО.

Ещё одним важным итогом ULCAMP'26 стало развитие деловой программы. Выступления и дискуссии проходили на девяти сценах фестиваля: от сцен, посвященных разработке и искусственному интеллекту, до площадок о дизайне, управлении командами, карьерном развитии и корпоративной культуре.

Центральной темой обсуждений стал искусственный интеллект, его влияние на индустрию и будущее ИТ-профессий. Если ещё несколько лет назад профессиональное сообщество обсуждало возможности технологии, то сегодня эксперты говорили уже о том, как ИИ меняет разработку, управление, экономику проектов, рынок труда и требования к современному образованию. Главным итогом ULCAMP'26 стал переход от разговора об искусственном интеллекте к разговору о будущем человека в эпоху искусственного интеллекта.

Одним из самых посещаемых событий программы стала лекция доктора технических наук, профессора, члена Научного совета Российской ассоциации искусственного интеллекта, архитектора интеллектуальных систем в компании ZeBrains Надежды Ярушкиной, посвященная развитию ИТ-индустрии в эпоху генеративного ИИ. Во время её выступления не осталось свободных мест, после лекции участники продолжили дискуссию о будущем профессии, выборе образовательных траекторий и новых компетенциях.

Несмотря на непростые погодные условия в день открытия (месячная норма осадков и шторм на Волге, из-за чего состояние подъездных путей сильно ухудшилось), фестиваль состоялся в полном объеме. Совместно с администрацией Старомайнского района организаторы обеспечили дополнительный транспорт, дежурство техники на дороге и помощь участникам.

Традиционно фестиваль сохранил баланс между профессиональной программой и насыщенной фестивальной жизнью. Гостей ждали музыкальная программа на сцене Alfa Music Night, спортивные соревнования с традиционным Sport Fest, мастер-классы, водные активности и десятки неформальных мероприятий. В этом году организаторы не называли хедлайнеров – музыкальная программа была сформирована из равных по уровню артистов, представляющих как разные регионы России, так и разные музыкальные жанры. Выступали Лауд, Хмыров, DRUMMATIX, Errortica, Токсичный ансамбль Лягухо, Станция метро Горьковская, Tatin и другие.

Фестиваль реализован при поддержке Губернатора Ульяновской области и национального проекта «Туризм и гостеприимство».