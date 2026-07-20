Магнитная буря накроет Землю вечером 22 июля

Вечером 22 июля, около 18:00 по московскому времени, Земля окажется под воздействием магнитной бури. Об этом предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Геомагнитные возмущения усилятся к вечеру, достигнув пика в 18:00. Причина — поток солнечной плазмы, который влияет на магнитное поле планеты.

Ученые отмечают, что солнечная активность сейчас невысока, поэтому метеочувствительным россиянам не стоит беспокоиться. Буря будет слабой и не вызовет серьезных последствий. Уже в ближайшие дни геомагнитная обстановка стабилизируется, а следующая магнитная буря ожидается не раньше середины августа.

Напомним, что ранее сообщалось о риске нового глобального температурного рекорда в 2027 году из-за нагрева морской поверхности и пика Эль-Ниньо. Также Гидрометцентр прогнозирует грозы и теплую погоду в Москве.